"Ты отдал себя до последнего вздоха": "Барселона" об уходе Месси из сборной "Барселона" отреагировала на решение Месси завершить карьеру в сборной Аргентины

Москва1 сен Вести.Вся Аргентина и все болельщики "Барселоны" гордятся тем наследием, что Лионель Месси оставил в национальной команде. Об этом заявили в пресс-службе испанского клуба.

Месси, которому ранее исполнилось 39 лет, окончательно объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины 31 августа.

Ты отдал себя до самого последнего вздоха. Твоя страна и все болельщики "Барселоны" гордятся тем наследием, что ты оставил после себя говорится в публикации в соцсетях "Барселоны"

Месси, игравший за "Барселону" с 2003 по 2021 год, выступал в составе сборной Аргентины более 20 лет - с 2005 года. Он провел за национальную команду 207 матчей и забил 125 мячей, является лучшим бомбардиром в истории сборной.

Вместе с аргентинцами Месси завоевал золото чемпионата мира в 2022 году, также дважды доходил до финала - в 2014 и 2026 году. Также Месси дважды завоевывал Кубок Америки со своей сборной. Является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту планеты.

Ранее с благодарственной речью в адрес Месси после его ухода из сборной выступил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.