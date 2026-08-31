Москва31 авг Вести.Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с теплыми словами в адрес Лионеля Месси в связи с завершением карьеры аргентинского футболиста в национальной команде. Месси объявил о решении покинуть сборную в понедельник.

В своем обращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Инфантино отметил выдающийся путь звездного игрока, который, по его словам, вдохновил миллионы поклонников по всему миру.

Поздравляю Лионеля Месси с выдающейся карьерой в сборной, которая вдохновила миллионы людей и изменила футбол. Чемпион мира 2022 года, рекордсмен сборной Аргентины по числу матчей и голов, а также рекордсмен по количеству выступлений на чемпионатах мира — ваш волшебный талант и скромность навсегда останутся в памяти. Спасибо за все незабываемые моменты в футболке сборной Аргентины и за то, что вы объединяли болельщиков по всему миру. Желаю вам всего наилучшего в следующей главе вашей карьеры написал президент ФИФА

Всего за сборную Аргентины 39-летний Месси провел 207 матчей и забил 125 мячей — это абсолютный рекорд в истории команды. В его активе две победы на Кубке Америки (2021, 2024), золото чемпионата мира в Катаре (2022), а также два серебра мировых первенств (2014, 2026) и "Финалиссима". Месси является единственным в истории восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины.