Отец Лионеля Месси скончался в возрасте 68 лет Отец футболиста Лионеля Месси скончался на 69-м году жизни

Москва8 авг Вести.Отец восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает аргентинская газета Infobae.

Смерть отца футболиста наступила 7 августа в 22:00 по аргентинскому времени. Он ушел из жизни в одной из клиник Росарио, куда был госпитализирован накануне. Хорхе Месси в последнее время боролся с тяжелой болезнью. При этом причины смерти не уточняются.

Хорхе был не только отцом, но и агентом Лионеля Месси, он вел все дела сына на протяжении его карьеры.

Месси завершил выступления за сборную Аргентины по окончании чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, где южноамериканская команда отстаивала завоеванный в 2022 году чемпионский титул, но все же уступила в финале турнира сборной Испании (0:1).

Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии спортивной прессы и Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), также его включили в символическую сборную турнира по версии ФИФА.