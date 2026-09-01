Москва1 сен Вести.У российского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") Матвея Сафонова есть несколько "ангелов-хранителей", которые защищают его от многочисленных соблазнов и помогают не терять профессионализма. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель Совета директоров и президент Альфа-Банка (титульный спонсор Российской Премьер-Лиги) Олег Сысуев.

Он отметил, что быть профессиональным спортсменом очень нелегко, но Сафонову удается держать планку на высоком уровне.

Голова, мотивация и навыки быть профессионалом. Это очень тяжело спортсмену быть профессионалом. Это надо лишать себя очень много этих удовольствий в возрасте, когда эти удовольствия прямо везде лежат при таком заработке, и прямо они тебе просятся во все места твоего тела эти удовольствия. То, что я вижу по Матвею, это, безусловно, его защищает, его психология, воспитание и голова пояснил Сысуев

Ранее сообщалось, что Сафонов попал в топ-10 лучших голкиперов мира по версии американского телеканала ESPN.