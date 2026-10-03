Дело Мбаппе против ПСЖ о моральном преследовании прекращено Mundo Deportivo: суд закрыл дело Мбаппе против ПСЖ о моральном преследовании

Москва3 окт Вести.Суд Франции прекратил дело футболиста Килиана Мбаппе о моральном преследовании, которое тот инициировал против своего бывшего клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Об этом пишет Mundo Deportivo.

По данным издания, адвокаты игрока отозвали ранее поданное заявление. Поддерживать иск не стал и сам футболист, поэтому принято решение прекратить дело.

Поводом для жалобы Мбаппе на ПСЖ стал эпизод в начале сезона-2022/2023. Тогда нападающего отстранили от тренировок с основным составом команды за отказ продлить контракт с клубом. Так ПСЖ пытался вынудить футболиста подписать новый договор.

В 2024 году Мбаппе перешел в "Реал Мадрид". В составе этой команды он стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25.

В начале сентября Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров Лиги чемпионов.