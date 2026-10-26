Москва26 октВести.Художник-постановщик сериала "Ликвидация" Александр Кондратов, арестованный по делу о госизмене, умер в Москве в возрасте 52 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Наталью Тихонову.
На данном этапе ни причины смерти, ни точных обстоятельств – неизвестноцитирует собеседницу агентство
Других комментариев адвокат давать не стала.
В ОНК Москвы агентству сообщили, что у Кондратова прихватило сердце. Его вывезли из СИЗО в Боткинскую больницу, где он и умер.
В сентябре 2026 года Александр Кондратов был арестован по делу о государственной измене.