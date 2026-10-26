Умер арестованный за госизмену художник-постановщик "Ликвидации" Кондратов Арестованный за госизмену художник сериала "Ликвидация" Кондратов умер в Москве

Москва26 окт Вести.Художник-постановщик сериала "Ликвидация" Александр Кондратов, арестованный по делу о госизмене, умер в Москве в возрасте 52 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Наталью Тихонову.

На данном этапе ни причины смерти, ни точных обстоятельств – неизвестно цитирует собеседницу агентство

Других комментариев адвокат давать не стала.

В ОНК Москвы агентству сообщили, что у Кондратова прихватило сердце. Его вывезли из СИЗО в Боткинскую больницу, где он и умер.

В сентябре 2026 года Александр Кондратов был арестован по делу о государственной измене.