Командующий спецназом бундесвера признался в подготовке к войне с Россией

В Германии признали подготовку спецназа к войне с Россией Командующий спецназом бундесвера признался в подготовке к войне с Россией

Москва26 окт Вести.В Германии бойцов сил специального назначения бундесвера готовят к войне с Россией, признал глава командования спецназа Андреас Кюне в интервью Bild.

Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией сказал Кюне

По словам Кюне, при подготовке немецкого спецназа к предполагаемому конфликту военнослужащих тренируют для продолжительных операций. Раньше операции спецназа длились примерно три дня, после чего бойцы возвращались на базу. Теперь же, считает он, немецкий спецназ готовят к тому, что на начальном этапе возможного конфликта операции не будут иметь определенного срока завершения.

Как пишет Bild, штат командования сил специального назначения составляет около 1,5 тыс. человек. Лишь треть из них являются бойцами спецподразделения, остальные заняты административной работой. По словам Кюне, укомплектован штат сейчас лишь на 70–80%.

Издание также напомнило, что подразделение ранее было замешано в ряде скандалов. Среди них использование нацистского приветствия, пропажа боеприпасов и обнаружение тайника с оружием и взрывчаткой у одного из военнослужащих. В 2020 году одну из рот расформировали.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал страны Европы за разговоры о подготовке к конфликту с РФ, назвав их "политической шизофренией".