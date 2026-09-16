Москва16 сен Вести.Накал отношений между Россией и Германией растет с каждым днем, воинственность немецкого руководства проявляется не только в провокационных заявлениях, но и в конкретной подготовке к войне.

Так, Bild (по требованию Генпрокуратуры РФ доступ к сайтам немецкой газеты Bild ограничен) сообщает, что Германия планирует принудительно мобилизовать немецких граждан для формирования бригады в Литве. Пока удалось заполнить лишь до 60% бригады, численность которой к концу 2027 года должна составить 4800 человек.

Министр обороны ФРГ Писториус уже подтвердил, что призыв вернется и немцев опять начнут забирать в армию.

"В первую очередь не хватает ИТ-специалистов, логистов, поваров и рядового состава", — заявил министр. Так что немцев опять будут вооружать и отправлять на Восток. Таким образом, Германия не просто угрожает России и становится глубоким тылом для нацистской Украины, но и подтягивает свои войска к ее границам, хотя добровольцев для этого найти не могут.

"Германия и Россия находятся в состоянии войны", — заявил Bild 1 сентября 2026 года основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман.

Он отказался называть происходящее в Европе гибридной войной, настаивая на вооруженном противостоянии, а также указал, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. При этом Туман просто повторил то, что сказал канцлер ФРГ Мерц 29 августа 2025 года в интервью французскому телеканалу LCI: "Мы уже находимся в состоянии конфликта с Россией", поэтому заявление прошло почти незамеченным на фоне общей антироссийской истерии в Германии. Одним провокационным заявлением больше, одним меньше.

При этом Россия к войне с Европой не готовится и ей не угрожает. "Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам. С какой стати? Никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой. Все вопросы решены по результатам Второй мировой войны", — заявил в Нью-Дели президент России Владимир Путин.

Однако антироссийская истерия именно толкает Европу в войну с Россией. "Что случилось с нашей победой во Второй мировой войне? То, что происходит в Германии, очень опасно. Это безумие. Они просто пытаются напугать свое население, чтобы оно поддержало эту разрушительную ремилитаризацию", – заявил американский историк Питер Кузник. "Неужели они действительно думают, что русские допустят, что немецкие танки пойдут через Украину к российской границе? Мерц и его партнеры не способны просчитать последствия действий до конца", – сказал политолог Харли Шлангер.

"Если говорить прямо, у Германии нет никакой защиты, вообще никакой. Они не смогут защитить Берлин, не смогут защитить Дюссельдорф, где находится их оборонная промышленность. Их оборона на нуле. Россия способна очень быстро затянуть небо над Германией своими беспилотниками, включая старые "Герани-2", и уничтожить всю германскую инфраструктуру. То же самое они могут сделать с Великобританией, правда, расстояние там побольше. У Польши нет никаких шансов. Ни у кого в Европе нет шансов", — говорит бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

"Я сомневаюсь, что у стареющих обществ Западной Европы хватит "пороха" на длительную борьбу. Этим странам и так уже приходится занимать деньги, чтобы покрыть расходы на оборону. Нет у них и избытка молодежи, готовой к войне с русскими, чреватой применением ядерного и химического оружия. Если начнется война, наши громоздкие системы перераспределения богатства и доходов пойдут под нож, а миллионы людей немедленно окажутся за чертой бедности", — пишет Вольфганг Мюнхау в британском UnHerd.

При этом в самой Германии все громче раздаются трезвые голоса. Так, депутат Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт", в прошлом немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Россия теоретически может использовать норму Устава ООН для обоснования ударов по немецким предприятиям, которые производят дальнобойные беспилотники для Украины, сообщает "Страна.ua".

Немецкий дипломат вспомнил о так называемой оговорке о "вражеских государствах" в статьях 53, 77 и 107 Устава ООН. После Второй мировой войны она позволяла постоянным членам Совбеза ООН предпринимать военные действия против бывших стран "Оси" — Германии и Японии — без санкции Совбеза ООН для предотвращения новой агрессии с их стороны.

По мнению Шуленбурга, Москва может заявить, что Германия нарушила дух договора "два плюс четыре" из-за участия в операции НАТО против Югославии, размещения немецких войск в Литве, создания структур НАТО на территории бывшей ГДР и военной поддержки Украины. Поэтому он допускает, что Россия может попытаться использовать эту норму "для обоснования военных операций против немецких предприятий, производящих беспилотники большой дальности, которые поставляются на Украину", заявив, что Германия фактически стала участником конфронтации.

То, что современная Германия перестала быть мирным и дружественным России государством, ни у кого сомнения не вызывает. Тогда возникает вопрос: во что вылилось объединение Германии в 1990 году, если договор "два плюс четыре" — международное соглашение 1990 года "об окончательном урегулировании в отношении Германии" — нарушен, и ситуация представляет опасность не только для России, но и всей Европы?

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после крушения Советского Союза все было сделано по согласию Российской Федерации как преемницы Советского Союза. "Все, что противоречит этим договоренностям, противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и Устава ООН. Вот в чем все дело. А они настаивают именно на этом — на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны?" — отметил российский лидер в Нью-Дели, резюмировав, что своими действиями европейские элиты ведут свои народы к войне с РФ.

Европейская политическая элита, за редким исключением, действительно ведет свои народы к войне, при этом хорошо видно, что простые европейцы этой войны не хотят. Однако другого способа удержаться у власти эти политические импотенты не видят, и они способны утопить в крови Европу, как это сделал с Украиной Зеленский.

Пример кровавого клоуна оказался весьма заразительным для европейской элиты. "Если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы довольно быстро победили бы Россию. У нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздушных силах", — хвастался министр иностранных дел Польши Сикорский в Киеве.

"В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня", — сказал помощник президента России Николай Патрушев, комментируя истерический бред Сикорского. Британское издание Daily Express тут же назвало слова помощника президента "пугающими" на фоне реальных ударов пока по украинской территории рядом с польской границей.

Патрушев излагает реальный исход как предостережение зарвавшихся политиканов от ошибок. "Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, – это результат системных ошибок так называемого Запада, или, точнее, глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики… Проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им а) — все позволено и б) — что они те, кто ошибок никогда не допускает", — заявил Владимир Путин в Нью-Дели.

Ошибки потерявшей всякую ответственность и способность мыслить логически ограниченной западной политической элиты могут очень дорого стоить Европе и миру. Но на Западе все еще надеются тем или иным способом разрушить Россию. Мировая история свидетельствует, что коллективному Западу это никогда не удавалось, заканчивалось для него крахом, но это, к сожалению для прогнившей элиты, ничему ее не учит.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"