Глава немецкой разведки Йегер: ФРГ могут втянуть в возможный конфликт с Россией

Глава немецкой разведки предостерег от втягивания в открытый конфликт с РФ Глава немецкой разведки Йегер: ФРГ могут втянуть в возможный конфликт с Россией

Москва5 окт Вести.Германия может быть втянута в открытое вооруженное противостояние с Россией, об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер.

Его заявление прозвучало в ходе ежегодных публичных слушаний контрольного комитета бундестага, курирующего работу спецслужб страны.

Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией сказал Йегер

По его словам, BND не наблюдает признаков того, что РФ планирует нападение. Однако НАТО "не может позволить себе расслабиться", отметил он.

Ранее стало известно, что Германия планирует выделить Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро.