Захарова обвинила Мерца и главу разведки ФРГ в конфронтации с Россией

В МИД РФ заявили о попытках втянуть Германию в противостояние с Россией Захарова обвинила Мерца и главу разведки ФРГ в конфронтации с Россией

Москва5 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава немецкой разведки Мартин Йегер пытаются втянуть Германию в конфликт с Россией. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление Йегера, будто он видит опасность вооруженного противостояния между Германией и Россией.

Вот такие люди, как Йегер, под командованием Мерца, и пытаются втянуть немцев в очередной круг конфронтации с Россией подчеркнула дипломат

Ранее Мерц сообщил, что не разделяет позицию граждан Германии, выступающих против поддержки Украины. По его словам, он знаком с результатами соответствующих опросов и серьезно к ним относится, однако продолжит реализовывать свою политику.