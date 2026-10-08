Москва8 окт Вести.Немецкое "правительство неудачников" все глубже загоняет Германию в кризис, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время брифинга она отметила, что с последствиями придется столкнуться гражданам страны.

Каждый новый шаг этого германского правительства, правительства неудачников, загоняет Германию все глубже в кризис, и выбираться из этого будут же не "Мерцы". Они просто сорвут свой куш, обещанный им, в частности, военно-промышленным западным комплексом, и поспешат ретироваться сказала Захарова

По ее мнению, руководство ФРГ вводит население в заблуждение.

Я думаю, именно поэтому с такой легкостью из карманов граждан Германии "Мерцы" и ему подобные продолжают воровать деньги для того, чтобы поддерживать вот эту идеологию агрессии подчеркнула представитель МИД РФ

Захарова также заявила, что Мерцу следует обратить внимание на собственные средства и "пошарить в своих карманах", а немецкому обществу – самостоятельно отстаивать свои права.

Ранее американский аналитик отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц вредит интересам страны, делая провокационные заявления.