Американский аналитик заявил о рисках для Германии из-за риторики Мерца Дэвис раскритиковал заявления Мерца о противостоянии с Россией

Москва7 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц своими заявлениями в адрес России наносит ущерб интересам страны. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Так он прокомментировал заявление Мерца о том, что Россия якобы ведет войну против Европы.

Подобные высказывания носят провокационный характер и могут только навредить интересам Германии. Они не вызывают страха в России и не заставляют … подчиниться требованиям канцлера написал Дэвис

По мнению аналитика, Берлину необходимо изменить риторику в отношении Москвы. Дэвис также заявил, что возможный крах Германии будет иметь последствия для остальных западных стран.

Ранее агентство DPA писало, что Мерца освистали в ходе его визита на курорт Кюлунгсборн. Отмечалось, что часть граждан выкрикивала в его адрес "Подстрекатель к войне" и призывала уйти в отставку.