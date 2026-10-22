Фронмайер: Мерц рискует обострить отношения с Москвой Политик Фронмайер: отношения с Россией могут обостриться из-за Мерца

Москва22 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует обострить отношения между Москвой и Берлином, не предполагая, что простые немцы не готовы жертвовать всем ради Киева, заявил немецкий политик, замруководителя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер в соцсети X.

АдГ борется за то, чтобы Германия держалась подальше от "чужих войн", отметил политик.

Фридрих Мерц критикует немцев, заявляя, что они недооценивают российскую угрозу! Господин Мерц, а не приходило ли вам в голову, что немцы просто не хотят обострения отношений с Россией и не готовы жертвовать всем ради Украины? задался вопросом Фронмайер

Мерц сообщил, что из всех проблем его больше всего беспокоит влияние России на немецкое общество.

Между тем депутат от АдГ Штеффен Котре заявил, что жители Германии все чаще недовольны поддержкой, которую Берлин продолжает оказывать Киеву.