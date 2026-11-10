Мирошник: Мерц желает получить больше "откатов" от Киева перед отставкой Мирошник: Мерц хочет получить больше "откатов" от помощи киевскому режиму

Москва10 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц думает не об Украине и собственном рейтинге, а о личной выгоде в виде "откатов" от помощи киевскому режиму, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

По последним опросам, 82% населения Германии не одобряют деятельность Мерца.

Можно считать, что это прощальный крик улетающего Мерца. Не правда ли, странно выглядит, когда опостылевший своим избирателям канцлер не пытается радикально изменить ситуацию и послужить интересам Германии, а грозит заблокировать евробюджет ради помощи сомнительному коррупционному режиму в другой стране приводит ТАСС слова Мирошника

Газета The Financial Times (FT) передала, что Мерц угрожает заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в случае, если участники блока откажутся финансировать Киев.

Мерц уверен, что надо решить проблему с нехваткой денег для Украины в ходе неформальной встречи европейских лидеров, которая должна состояться в Дублине 13 ноября.