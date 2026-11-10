Мерц инициирует обсуждение на саммите ЕС финансирования Киева в 2027 году

DPA: Мерц поднимет вопрос финпомощи Украине в 2027 году на саммите ЕС в Дублине Мерц инициирует обсуждение на саммите ЕС финансирования Киева в 2027 году

Москва10 ноя Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен инициировать обсуждение вопроса о предоставлении финансовой помощи Украине в следующем году в ходе неформального саммита ЕС, который пройдет в Дублине 13 ноября.

Глава правительства Германии сообщил об этом в письме председателю Евросовета Антониу Коште, передает агентство DPA. Он попросил включить тему финансирования Киева "в качестве приоритетной в повестку полуденного заседания".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает вопрос выделения 46 миллиардов евро для финансовой помощи Киеву, несмотря на то, что совместный долг стран ЕС, связанный с финансированием Украины, может превысить 200 миллиардов евро.

По мнению Мерца, все страны сообщества должны разделить между собой эти расходы. Он пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета ЕС, в случае отказа членов сообщества выделить помощь Украине.