Москва17 октВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что до конца текущего года планирует лично обсудить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом ситуацию вокруг Украины.
Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе.
Не позднее декабря у меня появится возможность лично обсудить это [ситуацию вокруг Украины] с президентом СШАсказал Мерц
Он также отметил, что на саммите Евросоюза не принимали официальных решений по Украине, участники лишь обменялись мнениями.
Ранее в Германии высмеяли чрезмерную любовь Мерца к Украине.