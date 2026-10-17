Мерц заявил, что до конца года лично обсудит с Трампом ситуацию вокруг Украины

Мерц намерен лично обсудить с Трампом ситуацию вокруг Украины Мерц заявил, что до конца года лично обсудит с Трампом ситуацию вокруг Украины

Москва17 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что до конца текущего года планирует лично обсудить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом ситуацию вокруг Украины.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе.

Не позднее декабря у меня появится возможность лично обсудить это [ситуацию вокруг Украины] с президентом США сказал Мерц

Он также отметил, что на саммите Евросоюза не принимали официальных решений по Украине, участники лишь обменялись мнениями.

Ранее в Германии высмеяли чрезмерную любовь Мерца к Украине.