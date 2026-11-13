Мерц признал, что в ЕС боятся "второго Анкориджа" на фоне встречи Путина

Канцлер ФРГ Мерц сообщил о страхах в Евросоюзе перед встречей Путина и Трампа Мерц признал, что в ЕС боятся "второго Анкориджа" на фоне встречи Путина

Москва13 ноя Вести.Страны Евросоюза опасаются неожиданных решений от предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит правительство ФРГ.

Глава правительства Германии напомнил о планах американского лидера провести на следующей неделе консультации с российским коллегой по украинской проблематике.

Некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа сказал Мерц

В связи с этим канцлер призвал воздержаться от неожиданных сюрпризов для партнеров по ЕС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп планируют обсудить урегулирование украинского конфликта на встрече в рамках саммита АТЭС в Китае. Саммит пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.