Москва13 нояВести.Страны Евросоюза опасаются неожиданных решений от предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит правительство ФРГ.
Глава правительства Германии напомнил о планах американского лидера провести на следующей неделе консультации с российским коллегой по украинской проблематике.
Некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджасказал Мерц
В связи с этим канцлер призвал воздержаться от неожиданных сюрпризов для партнеров по ЕС.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп планируют обсудить урегулирование украинского конфликта на встрече в рамках саммита АТЭС в Китае. Саммит пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.