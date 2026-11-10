Politico: Европа опасается, что Трамп согласится на ослабление НАТО в регионе

Европа опасается, что Трамп уступит Путину в вопросе ослабления НАТО Politico: Европа опасается, что Трамп согласится на ослабление НАТО в регионе

Москва10 ноя Вести.Европейские правительства опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться с давними требованиями президента РФ Владимира Путина об ослаблении влияния НАТО в регионе, пишет Politico.

Первый день переговоров в Абу-Даби, по словам представителей США, будет посвящен гарантиям безопасности Украины и возможному пересмотру архитектуры безопасности в Европе.

Европейские правительства опасаются, что Трамп, возможно, готовится согласиться с давними требованиями Путина об ослаблении влияния НАТО в регионе говорится в статье

При этом американские официальные лица подчеркивают, что НАТО сохранит центральную роль в коллективной обороне Европы. Вместе с тем они не исключают необходимости фундаментального пересмотра отношений европейских стран с Россией.

Один из американских чиновников отметил, что существующая система безопасности не работает должным образом. По его словам, прежние договоренности потерпели неудачу, поэтому следует "построить что-то новое, что будет работать уже сегодня".

Трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.