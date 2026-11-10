Москва10 нояВести.Представители президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы Россия допустила европейские страны к участию в следующем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет Politico.
Зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стивен Уиткофф намерены добиваться прямого участия Европы в будущих переговорах, говорится в статье.
Посланники Дональда Трампа оказывают давление на Россию, чтобы та позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров, направленных на урегулирование украинского конфликтапишет издание со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений
Американская администрация предлагает привлечь представителей Европы к обсуждениям сразу после завершения грядущей встречи в Абу-Даби. Ожидается, что на переговоры прибудут советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители Италии, НАТО, Еврокомиссии и Европейского совета. При этом непосредственно в переговорах они участвовать не будут, отмечается в публикации.
Как отмечают источники Politico, Вашингтон также заинтересован в расширении прямого диалога между Европой и Россией. Американские чиновники положительно оценили контакты лидеров Финляндии и Норвегии с президентом РФ Владимиром Путиным и считают, что европейские страны должны самостоятельно обсуждать с Москвой вопросы безопасности и доносить до нее свои позиции.
Между тем, в Европе пока нет единства относительно того, кто должен представлять ее интересы на переговорах и стоит ли вести прямой диалог с российским президентом, пишет издание.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.