СМИ сообщили о давлении США на Россию по поводу участия Европы в переговорах Politico: США давят на Россию, добиваясь участия Европы в переговорах

Москва10 ноя Вести.Представители президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы Россия допустила европейские страны к участию в следующем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет Politico.

Зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стивен Уиткофф намерены добиваться прямого участия Европы в будущих переговорах, говорится в статье.

Посланники Дональда Трампа оказывают давление на Россию, чтобы та позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров, направленных на урегулирование украинского конфликта пишет издание со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений

Американская администрация предлагает привлечь представителей Европы к обсуждениям сразу после завершения грядущей встречи в Абу-Даби. Ожидается, что на переговоры прибудут советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители Италии, НАТО, Еврокомиссии и Европейского совета. При этом непосредственно в переговорах они участвовать не будут, отмечается в публикации.

Как отмечают источники Politico, Вашингтон также заинтересован в расширении прямого диалога между Европой и Россией. Американские чиновники положительно оценили контакты лидеров Финляндии и Норвегии с президентом РФ Владимиром Путиным и считают, что европейские страны должны самостоятельно обсуждать с Москвой вопросы безопасности и доносить до нее свои позиции.

Между тем, в Европе пока нет единства относительно того, кто должен представлять ее интересы на переговорах и стоит ли вести прямой диалог с российским президентом, пишет издание.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.