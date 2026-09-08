Песков предупредил, что участие Европы может осложнить переговоры по Украине

В Кремле оценили влияние участия Британии, ФРГ и Франции на переговоры Песков предупредил, что участие Европы может осложнить переговоры по Украине

Москва8 сен Вести.Участие представителей европейских стран в контактах по украинскому урегулированию может осложнить переговорный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил, что в переговорах в Киеве участвовали представители Великобритании, Германии и Франции.

Журналисты попросили Пескова оценить, может ли присутствие представителей европейских стран способствовать продвижению переговоров или, напротив, затруднить их.

Скорее, это может осложнить переговорный процесс ответил Песков

Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер посетили Россию 5 сентября с предложением по украинскому урегулированию. Затем Уиткофф и Кушнер провели переговоры с киевскими властями.