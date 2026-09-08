Москва8 сенВести.Участие представителей европейских стран в контактах по украинскому урегулированию может осложнить переговорный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил, что в переговорах в Киеве участвовали представители Великобритании, Германии и Франции.
Журналисты попросили Пескова оценить, может ли присутствие представителей европейских стран способствовать продвижению переговоров или, напротив, затруднить их.
Скорее, это может осложнить переговорный процессответил Песков
Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер посетили Россию 5 сентября с предложением по украинскому урегулированию. Затем Уиткофф и Кушнер провели переговоры с киевскими властями.