Politico: Франция, ФРГ и Британия будут представлены на переговорах в Абу-Даби

СМИ раскрыли, кто поедет от Европы на переговоры в Абу-Даби Politico: Франция, ФРГ и Британия будут представлены на переговорах в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании будут присутствовать на переговорах по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников, знакомых с подготовкой встречи.

По данным издания, участие представителей этих государств обеспечит Европе возможность влиять на ход переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. При этом пока не ясно, будут ли на встрече присутствовать представители институтов Евросоюза.

На переговорах по Украине в Абу-Даби будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании – так называемых стран большой тройки. Их присутствие дает Европе номинальное право голоса в переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США говорится в публикации

Немецкий чиновник сообщил Politico, что встреча в Абу-Даби станет начальным этапом, за которым последуют новые консультации.

Вместе с тем ряд европейских политиков настаивает на расширении представительства ЕС. В частности, премьер Италии Джорджа Мелони, глава МИД Польши Радослав Сикорский и председатель Европейского совета Антониу Кошта выступают за более активное участие европейских стран в обсуждении вопросов безопасности.