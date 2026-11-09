Москва9 ноя Вести.Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным вызвал серьезные разногласия между европейскими странами, пишет Politico.

Инициатива, которая должна была продемонстрировать готовность Европы участвовать в урегулировании украинского конфликта, привела к крупнейшему расколу среди североевропейских союзников со времени начала спецоперации на Украине, отмечает издание.

Разговор … спровоцировал самый серьезный раскол среди стран Северной Европы - союзников по региону - со времени начала [специальной военной операции РФ на Украине]. Кроме того, он обнажил более широкие разногласия в Европе относительно того, как выстраивать отношения с Москвой в решающий момент, когда предпринимаются попытки добиться мира говорится в статье

Стере объяснил, что европейские лидеры решили связаться с Путиным, поскольку до Москвы, по его словам, пока доходит преимущественно позиция Вашингтона. Норвежский премьер считает иллюзией надежду на завершение конфликта без прямого диалога Европы с Россией.

В статье отмечается, что Стубб и Стере знакомы много лет, часто общаются и предпочитают над ключевыми вопросами работать вместе, несмотря на разные политические взгляды. Идею совместного звонка Путину они обсуждали втайне в течение нескольких месяцев, и решили, что активность следует возобновить в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

Разговор продолжался около 90 минут. По оценке Стере, Путин вел себя рационально и профессионально, а также серьезно отнесся к предстоящим переговорам в Абу-Даби.

Инициатива вызвала критику со стороны ряда европейских политиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к действиям Норвегии и Финляндии, призвав европейские страны сохранять единство. Премьер Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что мир должен быть достигнут благодаря силе, а не уступкам. Литва также выступила против этого шага.