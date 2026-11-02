Майстер: Стубб и Стере позвонили Путину из-за страха отдаления США от Евросоюза

Майстер: Стубб и Стере звонили Путину из-за страха потерять поддержку США Майстер: Стубб и Стере позвонили Путину из-за страха отдаления США от Евросоюза

Москва2 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, поскольку США начали отдаляться от Европы, заявил немецкий политолог Штефан Майстер в интервью изданию The New York Times (NYT).

Они, действительно, боятся, что наступил переломный момент, и мы теряем США приводит NYT слова Майстера

Звонок глав двух стран Путину стал признанием нависшей над Европой опасности, считает политолог.

Путин провел 27 октября телефонный разговор со Стуббом и Стере. Президент России изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах. Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.