Песков подтвердил, что Стубб и Стере говорили с Путиным в национальном качестве

Песков: Стубб и Стере решили поговорить с Путиным в национальном качестве Песков подтвердил, что Стубб и Стере говорили с Путиным в национальном качестве

Москва1 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере решили поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в национальном качестве, а не от имени Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Через звонок Стубба и Стере Путину пресс-секретарь российского президента объяснил, почему Европы нет за столом переговоров по Украине.

Сейчас мы видим двоих лидеров, которые в национальном качестве решили поговорить, и мы видим практически всех остальных и, главное, Брюссель, которые по-прежнему говорят только о нанесении стратегического поражения России сказал Песков

27 октября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщили в Кремле, глава российского государства изложил свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта и напомнил о его первопричинах. Кроме того, лидеры обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.