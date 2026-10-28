Helsingin Sanomat: разговор Путина со Стуббом и Стере – дипломатическая победа

В Финляндии назвали разговор Путина со Стуббом и Стере дипломатической победой Helsingin Sanomat: разговор Путина со Стуббом и Стере – дипломатическая победа

Москва28 окт Вести.Разговор главы российского государства Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере дипломатическим успехом российского лидера.

Об этом в интервью финской газете Helsinki Sanomat заявил профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

По мнению эксперта, скандинавские политики проявили инициативу, позвонив первыми, что свидетельствует об их уступке.

Стубб и Стере позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина цитирует издание Форсберга

Он добавил, что теперь некоторые европейские лидеры могут почувствовать себя "вне игры", поскольку все больше стран Евросоюза стремятся самостоятельно наладить контакты с Россией.

27 октября Путин в телефонном разговоре обсудил со Стуббом и Стере украинский конфликт. Инициатива проведения переговоров исходила от лидеров скандинавских стран, которые, однако, не выступали от имени всей Европы.

В ходе беседы были затронуты недавние переговоры в Осло, визит спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург, гуманитарная операция в Алешках и введение режима тишины в этом районе.

Президент России обратил внимание Стубба и Стере, что установление прочного и справедливого мира возможно исключительно при всестороннем соблюдении законных интересов России.

Кроме того, он отметил конфронтационный курс стран ЕС и НАТО, который приводит к затягиванию боевых действий.