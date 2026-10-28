"Диалог восторжествует": Дмитриев о разговоре Стубба и Стере с Путиным

Дмитриев ответил премьеру Дании на критику разговора Путина и Стубба "Диалог восторжествует": Дмитриев о разговоре Стубба и Стере с Путиным

Москва28 окт Вести.Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с финским президентом Александром Стуббом и норвежским премьером Йонасом Гаром Стере позволяет надеяться, что сторонники военных авантюр обречены на поражение.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на недовольство фактом этих переговоров, которое выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Политик посчитала, что этот разговор не был согласован с другими европейскими государствами. При этом Стубб заявил, что союзники Норвегии и Финляндии были заранее проинформированы о состоявшемся телефонном разговоре.

Она (премьер Дании – прим. ред.) заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует написал Дмитриев в соцсети X, комментируя видеофрагмент интервью Фредериксен

24 октября глава Белого дома Дональд Трамп выступил с утверждением, что власти Дании "передали" Гренландию под контроль США.

27 октября Путин в телефонном разговоре обсудил со Стуббом и Стере украинский конфликт. Инициатива проведения переговоров исходила от лидеров скандинавских стран, которые, однако, не выступали от имени всей Европы.

В ходе беседы были затронуты недавние переговоры в Осло, визит спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербург, гуманитарная операция в Алешках и введение режима тишины в этом районе.

Президент России обратил внимание Стубба и Стере, что установление прочного и справедливого мира возможно исключительно при всестороннем соблюдении законных интересов России.

Кроме того, он отметил конфронтационный курс стран ЕС и НАТО, который приводит к затягиванию боевых действий.