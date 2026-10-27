Кремль: Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку ситуации на Украине

Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку текущей ситуации на Украине Кремль: Путин в разговоре со Стуббом и Стере дал оценку ситуации на Украине

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах говорится в сообщении

Телефонные переговоры Путина со Стуббом и Стере состоялись во вторник, 27 октября. Финский президент и норвежский премьер участвовали в разговоре как лидеры своих стран, они не выступали от имени Европы.