Путин, Стубб и Стере обсудили безопасность в странах Балтики и Северной Европы

Путин, Стубб и Стере обсудили вопросы безопасности на Балтике и севере Европы Путин, Стубб и Стере обсудили безопасность в странах Балтики и Северной Европы

Москва27 окт Вести.Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Александр Стубб, а также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и Севера Европы говорится в заявлении

В связи с этим Стубб и Стере подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.

Диалог главы российского государства с президентом Финляндии и премьером Норвегии состоялся днем 27 октября. Как уточняли в администрации Стубба, он и Стере участвовали в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени всей Европы.