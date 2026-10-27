В Госдуме указали на смену политического вектора в Норвегии и Финляндии Депутат Асафов: Норвегия и Финляндия меняют политический вектор

Москва27 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, с которыми ранее провел телефонный разговор президент России Владимир Путин, стали менять понимают необратимость и необходимость изменений. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы РФ Александр Асафов.

Они понимают необратимость, и что в ней нужны какие-то действия, чтобы быть в политическом завтра или хотя бы в политическом сейчас. Всех нынешних представителей большой евротройки смоет волна истории, и, очевидно, этот вектор понятен. И они, как мне кажется, осознают, что граница необратимости все ближе и ближе заявил он

При этом и Норвегия, и Финляндия, по всей видимости, желают снизить для себя военные угрозы.

Они осознают риски завтрашнего дня, создавая нагнетанием военную угрозу для России и понимают, что тем самым создают угрозы для себя. Потому им надо фиксировать существующие издержки и как-то страховаться от будущих, которые могут быть абсолютно непредсказуемы. И их не очень волнует мнение Брюсселя, а больше волнует мнение Вашингтона. И здесь они транслируют позицию, что мы тоже готовы быть конструктивными, только не знаем, как заявил политик

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Стубб и Стере вышли с инициативой о разговоре с Путиным 3-4 дня назад.