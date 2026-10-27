Киселёв: Стубб и Стере поняли, что с соседями лучше жить мирно

Киселёв о звонке Стубба и Стере: они поняли, что с соседом лучше жить мирно Киселёв: Стубб и Стере поняли, что с соседями лучше жить мирно

Москва27 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере, ставшие инициаторами телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, поняли, что "с соседом лучше жить мирно". Такое мнение выразил Дмитрий Киселёв в своем канале в МАХ.

Лидеры Норвегии и Финляндии сходили в самоволку - до телефонной будки… поговорить с Путиным. Не выдержали. Без мандата от Европы. За самих себя… Норвежец Стере выяснил, что Россия - сосед, и заключил, что с соседом лучше жить мирно. Финн Стубб уяснил то же самое: с соседом лучше строить не те отношения, на которые Финляндию толкают в ЕС и НАТО отметил Киселёв

При этом, уточнил он, исторически и Норвегия, и Финляндия благополучно существовали в добрососедстве с Россией.

Стере и Стубба в Европе ругают за звонок Путину, но я бы приветствовал такую инициативу. Из нее следует, как минимум, что Путин вообще-то берет трубку и открыт. Звоните, беседы с лидером России оказывают облагораживающее воздействие указал Киселёв

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент РФ нашел время для разговора с представителями Норвегии и Финляндии во вторник 27 октября, когда готовился к выступлению на форуме экспортеров газа.