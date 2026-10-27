"Нужно поддерживать хорошие отношения с соседями": Стере о разговоре с Путиным Норвежский премьер Стере заявил о важности хороших отношений с соседями

Москва27 окт Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил после разговора с президентами России и Финляндии Владимиром Путиным и Александром Стуббом, что его стране необходимо поддерживать хорошие взаимоотношения с соседями.

Ранее 27 октября состоялся телефонный разговор Путина со Стере и Стуббом, по инициативе норвежского и финского лидеров. Стороны обсудили конфликт на Украине и способы его дипломатического урегулирования. После датский премьер Метте Фредериксен заявила, что Стере и Стубб действовали без согласования с другими лидерами стран Евросоюза.

Мы не заявляем, что говорим от имени кого-либо другого, кроме как от себя. Еще раз: Норвегия является соседом России. У нас большая морская территория. Нам нужно управлять рыболовством и поддерживать хорошие отношения с соседями, которые обеспечат нам безопасность сказал Стере на брифинге норвежским журналистам

Телефонный разговор Путина с финским и норвежским лидерами, по словам Стере, длился около полутора часов.