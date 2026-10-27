Премьер Норвегии после беседы с Путиным: РФ тщательно готовится к переговорам Премьер Норвегии заявил, что Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби

Москва27 окт Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поделился впечатлениями от состоявшегося разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у него сложилось ощущение, что Москва серьезно и детально готовится к предстоящей встрече в Абу-Даби. Об этом глава норвежского правительства сообщил после разговора, в котором, как уточняется, участвовал и президент Финляндии Александр Стубб.

Как отметил премьер Норвегии, беседа длилась полтора часа, была содержательной, профессиональной и затрагивала важные вопросы. Его слова приводит его слова телерадиокомпания NRK.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гара Стере контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Также они договорились продолжать контакты по телефону.