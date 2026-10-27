Путин, Стубб и Стере договорились продолжать контакты по телефону Кремль: Путин, Стубб и Стере договорились поддерживать контакты по телефону

Москва27 окт Вести.Президент России Владимир Путин, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере договорились продолжать прямые контакты по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону говорится в сообщении

Ранее о телефонных переговорах сообщила администрация президента Финляндии. Там отметили, что Стубб и Стере участвовали в беседе с Путиным как лидеры своих стран, а не от имени всей Европы. В канцелярии финского президента также пояснили, что звонок был связан с предстоящими встречами по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

До этого агентство Bloomberg писало о подготовке такого разговора. По его данным, стороны планировали обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата новых трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, которые, как ожидается, могут пройти в Абу-Даби, пока не определена.