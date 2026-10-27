Москва27 октВести.Президент России Владимир Путин, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере договорились продолжать прямые контакты по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефонуговорится в сообщении
Ранее о телефонных переговорах сообщила администрация президента Финляндии. Там отметили, что Стубб и Стере участвовали в беседе с Путиным как лидеры своих стран, а не от имени всей Европы. В канцелярии финского президента также пояснили, что звонок был связан с предстоящими встречами по украинскому урегулированию в Абу-Даби.
До этого агентство Bloomberg писало о подготовке такого разговора. По его данным, стороны планировали обсудить возможные пути урегулирования конфликта на Украине.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата новых трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, которые, как ожидается, могут пройти в Абу-Даби, пока не определена.