СМИ: между Уиткоффом и Будановым состоялся напряженный разговор Le Monde: Уиткофф потребовал у Буданова прекратить удары по российским НПЗ

Москва27 окт Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел напряженный разговор с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в ходе которого потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча состоялась 9 октября во Флориде. Во время переговоров Уиткофф предложил "план регионального процветания" после окончания украинского конфликта, который включал полное восстановление поставок российских газа и нефти в Европу через Украину. По мнению американского представителя, за счет этого Киев будет получат доходы, а Европа снизит траты на энергоносители.

Согласно информации издания, Буданов в ответ возразил, что ориентир Украины – "не Белоруссия, а Польша", после чего прервал диалог для связи с Зеленским. Когда разговор возобновился, украинской делегации показали документ с договоренностью о поставках дизельного топлива между США и РФ.

Соглашайтесь на эту сделку по дизелю и прекратите удары по российским НПЗ, вы подвергаете мир опасности! цитирует издание Уиткоффа

Ранее возмущение по поводу ударов ВСУ по российским НПЗ выразил президент США Дональд Трамп.