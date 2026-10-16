NYT: Вэнс, Уиткофф и Кушнер просили Зеленского не наносить удары по НПЗ России

NYT: окружение Трампа просило Зеленского отказаться от ударов по российским НПЗ NYT: Вэнс, Уиткофф и Кушнер просили Зеленского не наносить удары по НПЗ России

Москва16 окт Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, который также приходится зятем Дональду Трампу, призывали Владимира Зеленского отказаться от тактики нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом со ссылкой на собственные источники рассказала газета The New York Times (NYT).

По информации издания, в последние месяцы "главные переговорщики Трампа по Украине", а также Вэнс, просили Киев не атаковать производственные объекты на российской территории.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что после сентябрьской встречи Трампа и Зеленского на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН США шесть раз обращались к Украине с призывом остановить удары по российским энергетическим объектам.

Сам глава киевского режима в интервью Financial Times заявил о готовности согласиться на это в обмен на ракеты для систем Patriot.

15 октября в интервью телеканалу NewsMax американский лидер заявил, что Зеленского не интересует урегулирование конфликта на Украине. Трамп добавил, что он "не является поклонником" главы киевского режима.

Глава Белого дома считает, что США не стоит иметь дело с Владимиром Зеленским из-за его неуступчивости.