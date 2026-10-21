Axios: Кушнер прямо потребовал от Киева остановить удары по российским НПЗ

Кушнер на переговорах с Украиной прямо призвал не бить по НПЗ, пишет Axios Axios: Кушнер прямо потребовал от Киева остановить удары по российским НПЗ

Москва21 окт Вести.Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло передал украинским представителям требование прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщило издание Axios.

По данным собеседника издания, знакомого с ситуацией, Кушнер участвовал во встрече по видеосвязи, поскольку заболел гриппом и не смог лично прибыть в столицу Норвегии.

Джаред был очень прямолинеен сказал источник Axios

Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство позицией Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования и продолжения атак на российские НПЗ.

Глава Белого дома подчеркивал, что Зеленский такими ударами вредит мировым рынкам и, в частности, американскому.