Москва21 октВести.Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло передал украинским представителям требование прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщило издание Axios.
По данным собеседника издания, знакомого с ситуацией, Кушнер участвовал во встрече по видеосвязи, поскольку заболел гриппом и не смог лично прибыть в столицу Норвегии.
Джаред был очень прямолинеенсказал источник Axios
Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство позицией Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования и продолжения атак на российские НПЗ.
Глава Белого дома подчеркивал, что Зеленский такими ударами вредит мировым рынкам и, в частности, американскому.