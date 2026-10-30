Вашингтон заставил Киев приостановить атаки на российские НПЗ WSJ: Киев поставил на паузу атаки на российские НПЗ после давления Трампа

Москва30 окт Вести.Киев после давления Вашингтона приостановил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Неофициальная пауза, как ожидается, продлится как минимум до промежуточных выборов в США 3 ноября и, возможно, дольше - до конца ноября.

По словам лиц, знающих об операциях, украинские военные поставили на паузу удары по российским НПЗ после недель давления президента США Дональда Трампа, что поколебало доверие Киева к американской поддержке. Источники отметили, что неофициальная пауза продлится, как ожидается, до промежуточных выборов в США, и потенциально, дальше на ноябрь говорится в публикации

Требование прекратить атаки на НПЗ спецпосланник президента США Джаред Кушнер повторил на переговорах в Осло 20 октября. Как отмечает газета, американские чиновники назвали 30-дневную паузу способом для Украины продемонстрировать благодарность.

Через день после встречи в Осло, по сведениям WSJ, Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и попросил снять ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных. При этом чиновники США указывали, что вопросы НПЗ и Starlink между собой связаны не были.

Европейские госслужащие, в свою очередь, рассказали изданию, что посоветовали главе киевского режима Владимиру Зеленскому учитывать политическое значение стоимости энергоресурсов на фоне приближающихся выборов в США. Один из них добавил, что часть поддерживающих Зеленского сил в Европе была обеспокоена ростом разногласий между ним и Трампом и также рекомендовала приостановить удары по НПЗ до выборов.