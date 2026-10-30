Москва30 октВести.Украинская армия прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на фоне обострения отношений Киева с Вашингтоном, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ходом операций.
Украинские военные приостановили удары по российским НПЗ … после того, как многонедельное давление со стороны президента [Дональда] Трампа подорвало доверие Киева к поддержке СШАговорится в публикации
По словам двух украинских военных чиновников, подразделениям, которые отвечают за дальнобойные удары, в середине октября приказали завершить уже начатые операции и приостановить атаки на российские НПЗ.
Как утверждает источник WSJ, министр обороны Украины Евгений Хмара объяснил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что пауза нужна из-за сложной дипломатической обстановки.
Приостановке атак предшествовали призывы Трампа к отставке Зеленского и ограничения на использование Украиной спутниковой связи Starlink, введенные компанией SpaceX. Трамп подчеркивал, что действия ВСУ вредят мировому рынку.
Кроме того, на переговорах в Осло 20 октября спецпосланник США Джаред Кушнер прямо призвал прекратить удары по НПЗ России. Один из собеседников газеты охарактеризовал разговор как "очень жесткий".