WSJ: ВСУ приостановили удары по российским НПЗ на фоне давления США

WSJ: Киев поставил на паузу удары по российским НПЗ под давлением Трампа WSJ: ВСУ приостановили удары по российским НПЗ на фоне давления США

Москва30 окт Вести.Украинская армия прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на фоне обострения отношений Киева с Вашингтоном, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ходом операций.

Украинские военные приостановили удары по российским НПЗ … после того, как многонедельное давление со стороны президента [Дональда] Трампа подорвало доверие Киева к поддержке США говорится в публикации

По словам двух украинских военных чиновников, подразделениям, которые отвечают за дальнобойные удары, в середине октября приказали завершить уже начатые операции и приостановить атаки на российские НПЗ.

Как утверждает источник WSJ, министр обороны Украины Евгений Хмара объяснил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что пауза нужна из-за сложной дипломатической обстановки.

Приостановке атак предшествовали призывы Трампа к отставке Зеленского и ограничения на использование Украиной спутниковой связи Starlink, введенные компанией SpaceX. Трамп подчеркивал, что действия ВСУ вредят мировому рынку.

Кроме того, на переговорах в Осло 20 октября спецпосланник США Джаред Кушнер прямо призвал прекратить удары по НПЗ России. Один из собеседников газеты охарактеризовал разговор как "очень жесткий".