WSJ: Зеленский согласился на стодневную паузу в атаках на НПЗ

WSJ: Зеленский сообщил о готовности Киева на 100 дней остановить удары по НПЗ WSJ: Зеленский согласился на стодневную паузу в атаках на НПЗ

Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность на 100 дней прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) при условии снятия американских ограничений на использование спутниковой системы Starlink для ударов на 300 километров вглубь России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, инициатором соглашения выступила группа американских законодателей. Во время визита в Киев 9 октября сенаторы-республиканцы Роджер Викер и Кевин Крамер вместе с коллегами из Палаты представителей провели консультации с украинским военным ведомством.

Суть предложения заключалась в том, что украинская сторона приостанавливает атаки на объекты топливно-энергетического комплекса России, а Соединенные Штаты взамен обеспечивают функционирование сети Starlink на глубину до 300 километров по территории РФ.

В статье отмечается, что Зеленский согласился принять эти условия и на 100 дней воздержаться от атак по российским энергообъектам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что возможные ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink вызвали потрясение на Украине и фактически связали Киеву руки.