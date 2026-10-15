Зеленский заявил Трампу о готовности не бить по НПЗ РФ в обмен на Patriot

Зеленский предложил Трампу не бить по НПЗ РФ в обмен на Patriot Зеленский заявил Трампу о готовности не бить по НПЗ РФ в обмен на Patriot

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times сделал президенту США Дональду Трампу предложение, согласно которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекращают удары по российским НПЗ в обмен на ракеты для Patriot.

При этом в разговоре с журналистом Зеленский обвинил Трамп а в обмане из-за введенных ограничений в работе спутникового интернета Starlink.

Если вы обратитесь к нам за помощью в разрешении этой ситуации, то, конечно, как партнеры, мы поможем, но просим вас об энергетическом перемирии сказал Зеленский

14 октября Зеленский в беседе с британским телеведущим Пирсом Морганом признался, что ощущает себя преданным на фоне массированных ударов по украинской энергетике.