Axios: Зеленский просит сенаторов повлиять на Трампа в вопросе поставок оружия Axios: Зеленский добивается возобновления поставок оружия и обмена разведданными

Москва20 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается с помощью сенаторов добиться от президента США Дональда Трампа снятия ограничений на обмен разведданными и возобновления поставок вооружения на Украину. Об этом сообщает портал Axios.

С такой просьбой Зеленский обратился к группе сенаторов, возглавляемой Томом Тиллисом (республиканец от Северной Каролины) и Ричардом Блюменталем (демократ от Коннектикута).

В понедельник Владимир Зеленский обратился к двухпартийной группе сенаторов с призывом оказать давление на администрацию Трампа, чтобы та сняла, как он заявляет, ограничения на обмен разведданными и поставки оружия сказано в публикации

Во время звонка по видеосвязи Зеленский пожаловался, что работа спутниковых систем Starlink и Starshield по-прежнему ограничена, но никаких внятных объяснений от Вашингтона, почему это происходит, он не получил.

Кроме того, по словам Зеленского, на Украине почти закончились боеприпасы для ЗРК Patriot, а министр обороны США Пит Хегсет не согласовывает их поставку.

Ранее газета New York Times высказала мнение, что отношения между Трампом и Зеленским находятся на грани разрыва.