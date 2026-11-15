Москва15 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил снять ограничения на работу военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на решение со стороны США и компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Он связал этот вопрос с критической ситуацией в украинской инфраструктуре после российских ударов.

Рассчитываем, что все ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит украинская энергетика накануне зимы. Есть поручения у команд МИД, Минобороны и офиса работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно говорится в публикации

Зеленский 14 ноября сообщал, что ВСУ пятый день подряд испытывают ограничения в доступе к системе спутниковой связи Starshield.

Ранее, в октябре, в Киеве уже заявляли о снижении скорости при использовании Starshield. При этом офис генерального инспектора Пентагона отказался проверять сбои в работе Starlink и его военной версии Starshield на Украине, несмотря на обращение американских сенаторов.