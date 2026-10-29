Пентагон отказал сенаторам США в проверке сбоев Starlink и Starshield на Украине

АР: Пентагон отказался проводить проверку сбоев Starlink и Starshield на Украине Пентагон отказал сенаторам США в проверке сбоев Starlink и Starshield на Украине

Москва29 окт Вести.Аппарат генерального инспектора Пентагона отказался проводить проверку сбоев в работе спутникового интернета Starlink и его военной версии Starshield на Украине по запросу сенаторов США.

Авторами запроса выступили четверо республиканцев и пятеро демократов, сообщает агентство Associated Press. Основанием для него послужила жалоба главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что в период с 19 по 24 октября терминалы Starlink и Starshield работали с ограничениями.

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Сенатор-демократ Джинн Шейхин заявила, что ее коллеги восприняли ответ как отказ генинспектора расследовать деятельность предпринимателя Илона Маска. Она также указала, что администрация президента США Дональда Трампа и SpaceX предоставили "противоречивые отчеты", касающиеся причины сбоев.

Ранее Маск заявил, что ВСУ систематически нарушали условия пользования спутниковой системой Starlink, задействуя ее для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".

Трамп, в свою очередь, заявил, что не знает виновных в отключении Starlink на Украине, и выразил желание разобраться в ситуации.