Москва24 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) систематически нарушали условия использования спутниковой системы Starlink. Они использовали Starlink для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей". С таким обвинением в адрес ВСУ выступил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Эту "лазейку" для ВСУ прикрыли на прошлой неделе, добавил Маск.

Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink. Они использовали ее при нанесении наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе написал основатель компании SpaceX

Он заявил, что подобное никогда и никому "не было разрешено и не должно быть разрешено"​​​.

Ранее ВСУ заявили, что не могут использовать американскую систему спутниковой связи при нанесении ударов по российской территории, если беспилотник летит быстрее 160 километров в час. Они заявили, что потеряли из-за этого несколько десятков беспилотников стоимостью более миллиона долларов (более 86 миллионов рублей).

При этом Макс добавил, что без Starlink ВСУ ждет немедленный крах по всей линии фронта.

Это не угроза, просто констатация факта добавил Маск

Первый долларовый триллионер добавил, что Starshield – это отдельная от Starlink система. По его словам, она полностью контролируется Пентагоном и правительством США, которые и определяют ее использование.