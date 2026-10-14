Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил ограничения работы американских систем спутников связи Starlink. Об этом он сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Мы понимаем, что происходит. Если ты теряешь скорость (интернет-подключения. - Прим. ред.) Starlink, сразу становится понятно, что он выключен. Это их (компании Spacex Илона Маска. - Прим. ред.) решение сказал он

Зеленский обратился к Маску с просьбой вернуть доступ к Stralink. Он заявил, что глава SpaceX "совершает большую ошибку", но при этом признал, что возможные ограничения интернет-соединения вызваны крупными техническими неполадками.

Маск, предположительно, урезал Киеву именно военный пакет, который использовался на дронах, летящих по российским регионам со скоростью свыше 160 км/ч, заявил ранее военный эксперт Юрий Кнутов. Теперь, по его словам, украинские беспилотники, работающие через терминалы Starlink, ограничены скоростью 60–70 км/ч: при превышении они теряют связь с оператором.