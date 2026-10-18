Зеленский обвинил власти США в замедлении работы Starlink для ВСУ

Зеленский обвинил США в замедлении Starlink Зеленский обвинил власти США в замедлении работы Starlink для ВСУ

Москва18 окт Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский обвинил власти США в замедлении работы спутниковой связи Starlink, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он заявил в эфире NBC News.

По словам Зеленского, соответствующее указание поступило от американского правительства. При этом он не стал уточнять, кто именно отдал распоряжение.

Зеленский утверждает, что компания SpaceX выполнила указание американских властей и замедлила работу военной связи для Украины.

Правительство США дало сигнал ограничить использование Starlink и Starshield, и SpaceX технически это выполнила заявил Зеленский

Ранее военный обозреватель Евгений Поддубный заявил в интервью Евгению Попову, что замедление работы Starlink облегчает Вооруженным силам России уничтожение украинских дронов.

Тем временем украинские власти пытаются добиться от Вашингтона и компании SpaceX отмены ограничений, введенных для терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского, специалист по системам связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов.