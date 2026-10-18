Москва18 окт Вести.Замедление работы Starlink облегчает ВС России уничтожение украинских дронов. Об этом военный обозреватель Евгений Поддубный заявил в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Замедление работы Starlink - нужно понимать, что это не замедление скорости связи. Это условия, при которых Starlink как средство связи нельзя использовать на скорости более 160 км/ч. Hornet (дрон-камикадзе) на финальной дистанции, когда атакует цель, летит значительно быстрее, чем 160 км/ч, порядка 300 км/ч. А это значит, что оператор может потерять беспилотник и не увидеть, что необходимо совершить маневр. Конечно, это для нас облегчает уничтожение этих беспилотников сказал Поддубный

По его словам, Пентагон непосредственно причастен к замедлению Starlink.

Замедляет Starlink, безусловно, Пентагон. Конечно, это проблема для Вооруженных сил Украины, но не настолько серьезная, чтобы она обрушила определенный контур, в котором действует противник. Я имею в виду, в первую очередь. дальние удары по территории нашей страны, по тыловым районам подчеркивает военный обозреватель

Кроме того, добавил он, ограничения спутниковой связи никак не влияют на безэкипажные катера, которые вооруженные силы Украины используют для поражения морских целей в акватории Черного моря.