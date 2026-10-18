Москва18 окт Вести.Терминалы глобальной спутниковой системы Starlink на Украине применяются для организации работы боевого управления, а также для видеомониторинга. Об этом детально рассказал военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Нужно понимать, что такое для вооруженных сил Украины Starlink? Это несколько контуров. Первый контур, и он во многом недооценен, - это организация боевого управления вооруженных сил Украины. Подобная цифровая связь, интернет со средствами шифрования, которые позволяют организовать защищенные каналы, сейчас массово используется ВСУ. Есть второй контур - это организация работы расчетов FPV-дронов, где тоже применяются Starlink, чтобы выводить трансляцию с FPV-дронов на командные пункты. Это универсальное средство связи, которое позволяет картинку даже с дрона Mavic, например, закинуть в штаб батальона пояснил Поддубный

Военный обозреватель отмечает, что замедление Starlink на Украине становится проблемой для Вооруженных сил Украины.

Ранее ученый Иван Завьялов рассказал, что основатель SpaceX Илон Маск мог "двумя кнопками" замедлить Starlink для Украины.