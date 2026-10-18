Эксперт рассказал про уязвимость спутниковой связи Starlink Эксперт Завьялов о специфике Starlink: очень легко пеленгуется

Москва18 окт Вести.Системы космической связи Starlink легко пеленгуются. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент, заведующий Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ, участник федерального проекта "Кадры для космоса" Иван Завьялов.

Именно за счет такой уязвимости при ведении военных действий такие аппараты являются не самыми надежными с точки зрения отслеживаемости.

Дело в том, что Starlink очень легко пеленгуется. Если кто-то пользуется антенной Starlink, это видно всем, кто имеет острое желание эту антенну найти. Поэтому, в общем-то, для войны она на самом деле имеет некоторые "побочки" сказал Иван Завьялов

Ученый рассказал, что местоположение аппаратов можно отследить по всему миру. Например, по его словам, территория Украины находится под контролем аппаратов Starlink.

Каждый из аппаратов, на самом деле, создает довольно большое пятно видимости. Украина вся очень хорошо покрыта "Старлинками" сказал он

Ученый также высказался по поводу замедления связи Starlink, с которым, по сообщениям украинских СМИ, столкнулись ВСУ. По словам эксперта, такую манипуляцию с отключением каналов связи на каком-либо из аппаратов космической группировки американская компания могла произвести в краткие сроки.