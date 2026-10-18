Москва18 окт Вести.Американская космическая группировка Starlink пытается подмять системы связи неразвитых регионов. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент, заведующий Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ, участник федерального проекта "Кадры для космоса" Иван Завьялов.

На территориях неразвитых регионов, где собственной инфраструктуры практически нет, Starlink пытается подмять под себя всю систему связи. По цене, скорее всего, он все равно будет проигрывать наземным оптоволоконным кабелям, потому что они проще, дешевле, но надо сильно вкладываться, чтобы они появились. И развитую систему нужно создать с нуля. А Starlink может ее полностью заменить пояснил он

И в таком случае американская сторона сможет диктовать свои условия странам, которые используют инфраструктуру Starlink.

Страна, которая согласилась на это, оказывается полностью под контролем Starlink. Там вся система связи, интернет, может быть на Starlink. И тогда компания может полностью контролировать, когда связь отключить или включить, замедлить или перекачать трафик. Можно это полностью контролировать, и страна у тебя в кармане добавил эксперт

Ранее Завьялов объяснил, что уязвимостью спутниковой связи Starlink является то, что аппараты системы легко пеленгуются.